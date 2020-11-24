ترشيح فيلم Broken Keys لتمثيل لبنان في الأوسكار

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت وزارة الثقافة عن ترشيح فيلم “Broken Keys” بطولة الفنان اللبناني عادل كرم، للمخرج جيمي كيروز لتمثيل لبنان رسميًا في مسابقة الأوسكار لعام 2021 عن فئة الفيلم الأجنبي، بناء على قرار اللجنة الخاصة لاختيار الفيلم السينمائي لمسابقة الأوسكار 2021.
هذا وكانت اللجنة الفنية المؤلفة من خبراء ومخرجين وناقدين سينمائيين ومدير عام الثقافة قد استعرضت الأفلام التي قدمت ترشيحها بحسب الأصول الى المديرية العامة للثقافة واستوفت الشروط الفنية.
واجتمعت اللجنة بعيد انتهائها لاختيار الفيلم الرسمي وبعد المداولات تبين أن فيلم “الأجنحة المتكسرة” حاز على النسبة الأعلى من الأصوات، ليمثل لبنان رسميا في الأوسكار.
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