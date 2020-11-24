متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان حسن الرداد جمهوره بالكشف عن إدمانه مؤخراً لتناول المشروبات الغازية بشكل كوميدي، حيث نشر مقطع فيديو طريفاً له عبر حسابه على “إنستغرام”، يكشف من خلاله عن حبه الشديد لأحد المشروبات الغازية.
وظهر في الفيديو وهو داخل أحد المحلات الكبرى وهو يمثل دور المدمن حيث ظهر وهو يرتجف كالمدمنين في محاولة لفتح إحدى علب المياه الغازية بسرعة ليشرب منها، ويهدأ على الفور بمجرد أن يشربه، وسط ضحك أصحابه.
يذكر أنه يعرض لحسن الرداد حاليا في السينمات فيلم “توأم روحي” من بطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.
من ناحية أخرى، نفى الفنن حسن الرداد في أكثر من محفل ومناسبة شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا أن وجود إيمي معه في العرض الخاص لفيلمه “توأم روحي” نفى كل ما تردد عن الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يعترف بإدمانه بفيديو طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.