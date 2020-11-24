القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سربت مواقع خبرية مؤخرًا، أن المخرج الأمريكي دان تراشتنبرج يعمل حاليًا على تأليف وإخراج الجزء القادم من سلسلة أفلام الرعب Predator
ووفقًا لموقع "بلودي ديسجاستنج" الأمريكي، مثل هذا الخبر أهمية ومفاجأة كبيرة للجمهور، إذ إن مخرج آخر أجزاء السلسلة، شين بلاك، فشل في تحقيق النتائج المطلوبة رغم منحه ميزانية ضخمة.
وأكد "تراشتنبرج" الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بقوله: "كان يفترض بهذا الخبر أن يكون سرًا، أنا أعمل على هذا الفيلم منذ قرابة 4 أعوام، لذلك أنا حزين أنكم عرفتم الخبر بهذه الطريقة، ولكن أيضًا أخيرًا تعلمون".
وتابع: "أولًا أطمئن الجمهور بأن الفيلم الجديد ليس مرتبطًا بنسخة المخرج شين بلاك، ثانيًا كانت شركة بارامونت المنتجة ترغب في كشف الخبر للجمهور بطريقة مفاجئة مثلما فعلت في فيلم الرعب 10 Cloverfield Lane".
وذكر الموقع، أن شركة ديزني تعمل حاليًا على الفيلم، بعد استحواذها على شركة فوكس المنتجة الأصلية لسلسلة، وحتى الآن لم تصدر تفاصيل إضافية عن الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "بريداتور" يبدأ العمل على جزء جديد سرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.