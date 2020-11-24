مارك رافالو ورايان رينولدز.. أب وابن في فيلم خيال علمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نتفليكس مشاركة النجم مارك رافالو زميله رايان رينولدز بطولة فيلم الخيال العلمي القادم The Adam Project "مشروع آدم".

وفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، يدور الفيلم حول رجل يعود بالزمن للوراء لإيقاف شرير يهدد البشرية، ويضطر في رحلته إلى التعامل مع نفسه خلال مرحلة المراهقة، ووالده الراحل.

ويلعب "رافالو" دور والد رينولدز، طبيب نفسي عبقري لديه ابن يدعى والكر، وتشاركه البطولة الممثلة كاثرين كينر، التي تقوم بدور شخصية شريرة تسرق تكنولوجيا مدمرة من مارك رافالو.

وذكر الموقع، أن الفيلم يشهد حضورًا مكثفًا لكبار نجوم هوليوود، منهم: زوي سالدانا وجينيفر جارنر، إلا أن أدوارهم لم تتضح بعد.

الفيلم من إخراج شون ليفي، الذي سبق وعمل مع "رينولدر" في فيلم (فري جاي).