محمد المجذوب يُغنّي “الحبّ الحبّ”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم محمّد المجذوب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “الحبّ الحبّ” من إنتاج شركة”Universal Music MENA”.

“الحبّ الحبّ” أغنية إيقاعيّة رومنسيّة يتوجّه من خلالها محمّد المجذوب إلى الحبيبة مُعبّراً لها عن حبّه الكبير وإحساسه الصادق ومُترجماً بأجمل الكلمات عنوان العمل.

الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المُخرج كفاح بلّاني الذي تعاون معه محمّد للمرّة الأولى.

وعن “الحبّ الحبّ” قال محمّد :”هذه الأغنية عزيزة جداً على قلبي، سعيت لطرحها في هذا التوقيت بالذات بهدف إهدائها للجمهور في ظلّ هذه الظروف الصعبة جداً التي يمرّ بها العالم أجمع. فأردت التواصل مع الناس بلغة موسيقيّة فيها الكثير من الإيجابيّة “.

وأضاف:” سعيد جداً بالتعاون مُجدّداً مع الكاتبة حياة إسبر والمُلحّن فضل سليمان بعد أن حقّقنا سوياً نجاحات كبيرة في مراحل سابقة”.

أمّا عن العمل المُصوّر، عبّر محمّد المجذوب عن فرحته بتعاونه الأوّل مع المخرج كفاح بلّاني، وأشاد بأجواء كواليس العمل التي كانت مُميّزة ومُريحة جداً على الرغم من تأجيل التصوير لمرّات عديدة بسبب التوجيهات المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وختم محمد المجذوب بالقول :”أتمنّى أن تلامس هذه الأغنية مشاعر الناس في وقت هم بأمسّ الحاجة لجرعة من الفرح وكثير من الحبّ”.

يُذكر أنّ أغنية “الحبّ الحبّ” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الكليب فعلى قناة محمد المجذوب الخاصّة على موقع VEVO.