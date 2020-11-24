شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تستقبل قبلة من زوجها بمناسبة الـ 34 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة آيتن عامر، الاحتفال بعيد ميلادها الـ 34، الذي احتفلت به وسط عدد من عائلتها واصدقائها المقربين، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، برفقه زوجها، وهو يقوم بتقبيلها أمام تورتة عيد الميلاد التي احتفلت بها. وكانت قد احتفلت عامر أول أمس، بعيد ميلادها الـ34، في حفل صغير مع عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، بينهم شقيقتها الكبري الفنانة وفاء عامر وابنها، والإعلامية بوسي شلبي، ونشرت أيتن عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، كما نشرت الهدية القيمة التي قدمها لها زوجها المصور محمد عز العرب، معلقة علي الصورة :"صارفين ومكلفين والله"، فيما نشرت بوسي شلبي عدة لقطات من الحفل عبر حسابها . وكانت قبلت الفنانة أيتن عامر التحدى الذى وجهه إليها الفنان كريم فهمي، والذى بدأه الفنان آسر ياسين، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وهي تؤدي التحدى الذى تقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة.

آيتن عامر وزوجها وفى سياق آخر، كانت آيتن عامر رفضت ما سمته بتحريف تصريحاتها، حول انتشار فيروس كورونا في الجونة، حيث علقت بتغريدة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر قائلة: "أولا أرفض تحريف تصريحاتى.. ثانيا أنا قلت ناس، مقلتش فنانين، ومقلتش فى الجونة بالتحديد أو أى مكان تانى.. ثالثا اللى أقصده إنه يجب إعلان المصابين عن إصابتهم منعا لانتشار العدوى.. احنا نجحنا فى احتواء الموجة الأولى وعايزين نحتوى الموجة التانية الأخطر عشان أهلنا وعشان بلدنا".

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