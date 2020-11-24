شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر عابدين وفريق عمل "عروس بيروت" يوجهون كلمة لمتابعي المسلسل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان ظافر عابدين عن فيديو جديد أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "عروس بيروت"، وطلب خلال الفيديو من أبطال العمل توجه كلمة للجمهور ومتابعي المسلسل. ويناقش المسلسل قضايا بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولاد هم ، ويعد مسلسل "عروس بيروت، هو النسخة العربية من المسلسل التركى "عروس إسطنبول". "عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

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