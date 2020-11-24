شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تخضع لجلسة تصوير بمكياج البهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة الشابة جميلة عوض لجلسة تصوير لصالح مجلة Elle العالمية في نسختها العربية، واعتمدت جلسة التصوير على شخصية نور مريضة البُهاق التي أدتها جميلة عوض في حكاية لازم أعيش ضمن مسلسل إلا أنا الذي يُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقت الحكاية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت طلبات المستخدمين على محرك بحث جوجل، لما تتناوله من موضوع نادر في تاريخ الدراما المصرية وقام بعمل مكياج البهاق للجلسة طارق مصطفى كامل وفريقه.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

وكانت جميلة عوض كشفت أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات كثر أصبن بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من مصابات بالبهاق وقالولي نفس المشاعر اللى بنحس بيها لما بنبص في المراية"، مضيفة: "الميكب كان تحدي صعب كان يومياً يستغرق سبع ساعات لحنكة الدور وده دور طارق مصطفى والميكب كان صعب جداً لأني بمثل دور فتاة مصابة بالبهاق فطول وقت الإعداد للميكب كان حد ماسك إيدي وحد ماسك وشي عشان يعمله كويس".