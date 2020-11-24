شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السوري إلي سما يفوز بجائزة Emmy أفضل فيلم وثائقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم السوري إلي سما بجائزة أفضل فيلم وثائقي من International Emmy Awards، في دورتها الـ 48 والفيلم من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس وسبق وفاز بجائزة البافتا أفضل فيلم وثائقي.

وشارك "إلى سما – for sama" ضمن ترشيحات الأوسكار، كأفضل فيلم وثائقي، ويروي الفيلم قصة حياة وعد الخطيب خلال خمسة أعوام من اندلاع الأحداث في حلب وتتناول الأحداث رحلت الزوجين منذ وقوعها في الحب ثم الزواج وإنجاب الطفلة سما، والعمل هو رسالة ترسلها والدة سما إلي طفلتها حول ما تدور من أحداث في تلك الفترة، عرض الفيلم في أكثر من 35 مهرجان سينمائي أبرزهم مهرجان كان، حقق إيرادات حول العالم وصلت إلي 778 ألف دولار أمريكي، فاز الفيلم بـ 59 جائزة حول العالم أبرزهم جائزة البافتا وجائزة الجمهور من مهرجان كان.

وتم اختيار المخرجة السورية وعد الخطيب ضمن أكثر 100 شخص تأثيراً في العالم لعام 2020، بعد أن نجح فيلمها "إلي سما"، في المشاركة بشكل قوي في المسابقات العالمية والتي رصدت فيه قصة الحرب السورية من عيون جديدة أبطالها السوريين المتضررين، والأطباء الذين يعملون تحت النيران لأنفاذ الأرواح، والمدرسون الذي يعملون في الفصول تحت الأرض حيث تتساقط القنابل من كل منطقة فوق رؤوسهم.