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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين: الحمد لله معنديش كورونا النتيجة سلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب الشاب محمد شاهين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه كان يشعر بتعب وأعراض كورونا لكن لم تكن كورونا وقال: اللهم لك الحمد، أنا كنت تعبان وكنت حاسس إن عندي أعراض كورونا ولكن الحمد لله والشكر لله أيضًا دلوقتي أنا في حالة مستقرة وزي الفل معنديش حاجة بشكرك يارب علي كل حاجة حلوة.
يذكر أن شاهين قد أجرى المسحة بعد عودته من دولة الإمارات، حيث كان يعمل هناك لفترة من الوقت، وعاد لمصر، ولكن أصر على إجراء مسحة حفاظًا على المقربين والأصدقاء.
وكان شاهين قد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .
وتقول كلمات الأغنية :
الأرض إتهزت ١٠٠ هزه وانت معدي عليها قصادي
لفت بيا الدنيا ف لحظه واللي حصل فيا ده مش عادي
قولي منين جيتلي وفين رايح وياريت يا حبيبي تفهمني
موقف قلبي انا منك واضح طب ايه موقف قلبك مني
لو عايز وقت تفكر فيه أنا من إيدك دي لإيدك دي
بالي طويل جداً على فكره ومدام أنا قلبي شاورلي عليك
مش هرتاح غير لما أوصل ليك هتشوف بعينيك كل ده بُكره
ماتعودتش أضيّع فُرصه علشان ماضمنش تجيلي تاني
وأما بحب بجد لا بنسى ولا بسمح حتى بنسياني
يذكر أن محمد شاهين طرح فى رمضان الماضى، دعاءً دينيًّا بعنوان "صوت الأذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.
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