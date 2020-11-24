محمد شاهين: الحمد لله معنديش كورونا النتيجة سلبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب الشاب محمد شاهين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه كان يشعر بتعب وأعراض كورونا لكن لم تكن كورونا وقال: اللهم لك الحمد، أنا كنت تعبان وكنت حاسس إن عندي أعراض كورونا ولكن الحمد لله والشكر لله أيضًا دلوقتي أنا في حالة مستقرة وزي الفل معنديش حاجة بشكرك يارب علي كل حاجة حلوة.

يذكر أن شاهين قد أجرى المسحة بعد عودته من دولة الإمارات، حيث كان يعمل هناك لفترة من الوقت، وعاد لمصر، ولكن أصر على إجراء مسحة حفاظًا على المقربين والأصدقاء.

وكان شاهين قد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .