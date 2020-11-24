شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم الأنيميشن The Boss Baby.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة The Boss Baby، الملامح الاولي للجزء الثاني والجديد، المقرر طرحه يوم 27 مارس المقبل، في دور العرض السينمائي في مختلف أنحاء العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأولي الذي عرض عام 2017.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الخاصة بالفيلم الجديد، التريلر الأول للجزء الثاني من فيلم The Boss Baby، عبر موقع تويتر الشهير، والذي ضم عددا كبيرا من المغامرات التي يخوضها أبطال الفيلم.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم The Boss Baby أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السوق الأجنبية، حسبما أفاد boxofficemojo وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.

وكان النجم أليك بالدوين قد أثار الجدل مؤخرا، إذ قلد شخصية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال إنه لم يكن يعرف كيف يجسد هذه الشخصية ثم نظر إلى نفسه فى المرآة أثناء وضعه مكياج الشخصية، وبدأ فى تقليد دونالد ترامب وبالفعل نجح.