شكرا لقرائتكم خبر عن بناء ديكور من الأشجار والجبال من أجل تصوير Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد فريق عمل فيلم Batman منشغلاً في إعداد ديكور اليوم الثلاثاء، حيث كشفت لقطات جوية تفاصيل الديكور، وبدى الديكور طبيعي للغاية رغم أنه ديكور مبني بالكامل علي شكل جبال وأشجار.



مشاهد من تصوير فيلم Batman (1)



مشاهد من تصوير فيلم Batman (2)



مشاهد من تصوير فيلم Batman (3)



مشاهد من تصوير فيلم Batman (4)

وواجه فيلم باتمان الذي سيشهد تولي الفنان العالمي روبرت باتينسون دور "Caped Crusader "، بالفعل تأخيرات كبيرة بعد تعليق الإنتاج في مارس لمدة 6 أشهر في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وهناك بعض المشاهد المثيرة التي كان من المقرر تصويرها في استوديوهات وارنر بروس بليفسدن في هيرتفوردشاير، سيتم تأجيلها حتى ينتهي المخالطين من الحجر الصحي، وهذا الأمر وصفه أحد المصادر بـ"الكارثي للغاية".

وفي أكتوبر الماضي، قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن الشهير The Batman، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون، تأجيل طرح الفيلم لشهر مارس عام 2022، بعد أن كان من المقرر عرضه في أكتوبر عام 2021.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، بسبب إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل الى الحجر المنزلي.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذي يقوم بإخراجه مات ريفز، يشهد الكثير من التوقفات بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر ان يكون موعد طرح الفيلم في مارس 2022 الأخير بعد سلسلة من التأجيلات.