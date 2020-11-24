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شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تخطف الأنظار فى ظهورها الجديد بكواليس فيلمها الجديد Deep Water .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية آنا دي أرماس، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور عبر الاستوري الشخصي لها بموقع إنستجرام، من وراء كواليس فيلمها الجديد Deep Water 2021 المقرر عرضه العام المقبل في دور العرض السينمائي، حيث ظهرت النجمة في الصور وهي تلهو مع كلب باللون الأبيض يبدو وكأنه سيشاركها إحدى المشاهد التي تقوم بتصويرها حاليًا.
وكانت قد التقطت عدسات المصورين ظهور دى ارماس، في بعض الصور من وراء الكواليس منذ ايام، بصحبة افليك في صور من كواليس فيلمهما الجديد Deep Water، والتي سلط فيها الضوء على اقتراب اعلان ارتباطهما للجمهور وفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وظهرت خلال الصور أثناء ارتدائها خاتم من الألماس في يدها، أكد التقرير أنه إما تم ارتداؤه كجزء من الشخصية التي تقدمها النجمة الكوبية خلال أحداث الفيلم، أو أن الخاتم له علاقة بخبر هام يتعلق بحياتهما الشخصية، من خلال الإعلان عن خطوبتهما في الفترة المقبلة خاصة في ظل أخبار الانفصال التي ترددت بشأن الثنائي طوال الآونة الأخيرة.
وتشارك النجمة العالمية في فيلم " Blonde" المقتبس من رواية جويس كارول أوتس، حيث تدور قصته حول تاريخ خيالي للحياة الداخلية لمارلين مونرو، مع طاقم يضم أيضًا أدريان برودي ، وسارا باكستون ، وبوبي كانافال ، وغيرهم.
وتعد النجمة آنا دى أرماس واحدة من أصغر نجمات هوليود اللاتى ينتظرهن مستقبل كبير، حيث تمكنت خلال أعمالها السابقة من خطف الأنظار لموهبتها، ومن المنتظر أن تتمكن من إثبات نفسها أكثر مع عرض فيلم لا وقت للموت آخر جزء فى سلسلة جيمس بوند الذى سيعرض فى شهر نوفمبر المقبل.
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