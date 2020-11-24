علي ربيع يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان علي ربيع، صديقه الفنان كريم عفيفي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. ونشر "ربيع" صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا كيمو، وعقبال مليون سنة وإنت دايما مبسوط". من ناحية أخرى، يعرض لعلي ربيع الفيلم الكوميدي "الخطة العايمة"، بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة غادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله.

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