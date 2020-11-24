تراند اليوم : محكمة كويتية تصدر حكما في قضية سب فجر السعيد لأحد أفراد العائلة المالكة

قضت إحدى المحاكم الكويتية ببراءة الإعلامية فجر السعيد، في قضية السب والقذف المرفوعة ضدها من رئيس نادي القادسية الرياضي الشيخ ضاري فهد الأحمد الصباح.

وأعلن المحامي بدر باقر براءة موكلته عبر حسابه بـ“تويتر“، قائلًا: ”المحكمة تقضي ببراءة موكلتي الأستاذة فجر السعيد من التهمة المسندة إليها في الشكوى المرفوعة ضدها من الشيخ ضاري فهد الأحمد“.

من جهتها، شاركت السعيد تغريدة المحامي الذي أعلن نبأ براءتها عبر حسابها بتويتر، وعلقت قائلة: ”الحمد لله“.

يذكر أن الشيخ ضاري فهد الأحمد الصباح تقدم في أبريل الماضي ببلاغ ضد فجر السعيد بتهمة جريمة السب العلني عبر وسائل الإعلام، وقال إنها عبر برنامجها ”على مسؤوليتي“ قالت تقصده: ”الله يلعن والديك“.

وعلى إثر ذلك تم استدعاؤها من جانب الجهات الأمنية لسماع أقوالها في قضية مواطنها الشيخ ضاري، وأخلي سبيلها وقتها مقابل مبلغ مالي تم دفعه وقيمته ألف دينار.