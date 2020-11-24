نجم ستار أكاديمي مينا عطا يرزق بمولوده الأول

رزق مطرب ستار اكاديمي مينا عطا، بمولوده الأول، وكشف ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "نستجرام".

ونشر "مينا" صورته مع مولودته، معلقاً:" الحمدلله ربنا رزقنى و بعتلى احلى هدية النهاردة بنتى و حبيبة قلبى .. تمارا مينا عطا ..عاوز دعوة حلوة منكم ليها و

لمامتها .. و من هنا و رايح .. ابو تمارا راح ... ابو تمارا جه ".

وكان قد طرح مطرب برنامج ستار أكاديمي أحدث أغنياته "عملت جني"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والتي استطاعت أن تحقق نجاحاً

وانتشارا مع الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات إسلام راتب وألحان محمود حسيني وتوزع زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى يقدمها لأول مرة في مشواره.

جدير بالذكر ان المطرب مينا عطا طرح مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "عاشوا" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.