ماديا وإعلاميا.. حماقي يدعم أبطال الألعاب الفردية

دعم النجم محمد حماقي أبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة، حيث كتب عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك - Facebook " منشورا يصرح فيه ذلك.

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وكتب حماقي قائلا: "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخراً ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم

وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية".

وتابع: "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت إني أدعمهم اجتماعيا وماديا وإعلاميا خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزء من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو 2021، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أوليمبي قوي لمصر قادر

على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028.

وشهدت الفترة الحالية الكثير من الإنجازات لأبطال مصر في الألعاب الفردية في البطولات الدولية المختلفة، بعد عودة الحياة من جديد للحياة الرياضية عقب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

من جانب آخر، يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء من العام الحالي، ويتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومنهم عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، عمرو مصطفى، تامر علي، محمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.

يشار إلى أن آخر أغنيات محمد حماقي طرحها الشهر الماضي وتحمل اسم "هو ده حبيبي" وتعاون فيها الشاعر تركي آل الشيخ، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم.