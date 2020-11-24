شاهد .. قبلة زوج آيتن عامر في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة آيتن عامر بعيد ميلادها منذ يومين، وسط حضور زوجها وعائلتها وأصدقائها، ومن بينهم شقيقتها الكبري الفنانة وفاء عامر وابنها، والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت "آيتن" صورة جديدة من حفل عيد ميلادها، حيث ظهرت برفقة زوجها عز العرب الذي أهداها قبلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يذكر أن، الفنانة أيتن عامر، كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية‎".

مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

وتدور أحداث المسلسل حول ملك التي تكتشف خيانة خطيبها زياد فتقرر تركه، ليحاول

زياد عودة العلاقة بينهما مجددا إلا أن ملك ترفض، فيتزوج زياد من ريهام التي تطارده وتخبره بأنها تحبه بشدة، وفي يوم حفل زفاف زياد من ريهام تفقد ملك الذاكرة بسبب حادث طريق، ويتم نقلها للمستشفى فيترك زياد حفل الزفاف ويذهب للمستشفى ولكن والد ملك يطرده ويطلب منه الخروج من حياة ابنته، ويطلق زياد زوجته ريهام التي تحاول الانتحار لحبها الشديد له، ويذهب لملك ليكتشف أنها فقدت الذاكرة، فيتعرف إليها من جديد، ويعترف لها بحبه، وتخبره هي أيضا أنها تبادله نفس المشاعر وتتوالى الأحداث.