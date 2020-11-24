شاهد.. وائل جسار يهنئ زوجته برسالة رومانسية في عيد ميلادها

هنأ النجم وائل جسار زوجته بعيد ميلادها، برسالة مليئة بالحب والرومانسية ، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" .

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وكت وائل جسار معلقاً : "حبيبتى ميراى شريكة حياتى، بدى قلك انو

وجودك بحياتى كنز، مشيت أنا وياكى مشوار طويل كان فيه طلعات ونزلات، كنت دايما تعطينى معنويات تكمل المشوار، من خلال دعمك قلى أنا انجحت كنت دايما الجندى المجهول اللى دايما عم يصليلى.. كل عام وانت بألف خير إن شاء الله دوام الصحة والعافية.بحبك".

يذكر أن النجم اللبناني وائل جسار، قد أحياء حفلا غنائيا ضخم ، على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو عادل عايش، ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية.

ويعتبر النجم اللبنانى وائل جسار واحد من نجوم الغناء الذى يصطف الجمهور دائما أمام أعماله وحفلاته للاستمتاع بالغناء الحقيقى والطرب الأصيل، فهو موهبة تسحر كل من يتطرق إليها ودائما ما يناقش موضوعات تمس كافة الأجيال فى أغنياته.