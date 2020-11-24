سعد الصغير يسدد للضرائب 500 ألف جنيه

تصالح الفنان سعد الصغير ، مع الضرائب وسجل بمنظومة القيمة المضافة وسدد 500 ألف جنيه.

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وأكدت مصادر صحفية أن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمنظومة القيمة المضافه قامت باستدعاء سعد الصغير لمواجهته والتحقيق معه بعدم التسجيل بالمنظومة.



قام سعد الصغير بالتسجيل وسداد القيمة المستحقة.



سبق وصرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، في العام الماضي إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، بما يُعظم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية

البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

يذكر أن عرض مؤخرًا مسلسل ولاد إمبابة للنجم سعد الصغير، والمسلسل من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح موسى، وبطولة كل من ، فريدة سيف النصر، سمير غانم، عمرو رمزي، مصطفى أبو السريع، إيمان السيد، غادة نافع، شمس، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق شيبا، مراد فكري صادق، هاني حسن الأسمر، أوكا، أورتيجا، أبو الليف، منير مكرم، بوسي شاهين، ريكو، عبد الله مشرف.