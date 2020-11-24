درة توجه رسالة شكر لزوجها .. إعرف السبب

وجهت النجمة درة رسالة شكر لزوجها رجا الأعمال هانى سعد بعد تحمله انشغالها عنه بعد الزفاف، بتصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلاأنا".
وقالت "درة" خلال لقائها في برنامج "The Insider" بالعربى: "عايزة أشكر جوزى إنه مستحملنى إن أنا بصور دلوقتى بصراحة"، كما وجه أبطال الحكاية التهنئة لدرة لزفافها.
وأضافت "درة" خلال لقائها: "أنا مبفكرش فى الحكاية على إنها تسلسل، لأنها قصص مش تسلسل، وهي فعلا اتعرضت ورا بعض، لكنأنا بشوف إن كل قصة هي مسلسل لوحده، وشخصية سلمى التي اجسدها هي بتفكر في حاجة بطريقة بس ممكن الظروف تخلي الحياة تبقى حاجة تانية غير اللي أنتي مرتباه خالص واستمتعت بالعمل جدا "، كما كشفت درة عن أعمالها القادمة وتصوير مسلسلها الجديد "انتقام سرى".
وتنتهى النجمة درة من تصوير مشاهدها فى حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلاأنا"، والذي يعرض حالياً على قنوات dmc، الحكاية من إخرج محمود كامل، تأليف محمد الدباح وريم القماش.
مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.
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