تراند اليوم : رسالة إنسانية من جميلة عوض لمرضي البهاق – شوف قالت إيه

في دعوة منها لتقبُّل الذات وحب النفس، وجهت الفنانة الشابة جميلة عوض رسالة إنسانية لكل من تعاني من الاختلاف بعنوان “أنتِ جميلة”، وذلك من خلال أحدث جلسة تصوير لها مع مجلة Elle Arabia في فندق فورسيزونز.

اعتمدت جلسة التصوير على شخصية نور مريضة البُهاق التي أدتها جميلة عوض في حكاية لازم أعيش ضمن مسلسل إلا أنا الذي يُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقت الحكاية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت طلبات المستخدمين على محرك بحث جوجل، لما تتناوله من موضوع نادر في تاريخ الدراما المصرية.

وفي لقائها مع المجلة، قالت جميلة عوض “سعدت بشدة بهذه الشخصية، فمن خلالها حاولت أن أنقل رسالة أصحاب هذا المرض وما يعانونه من تنمُّر في المجتمع. ومن أجل هذا الدور قمت ببحث مفصّل عن مرض البُهاق و المصابين به حتى تصبح رسالتي صادقة وحقيقية”.

كما وجهت جميلة رسالة لمريضة البُهاق قائلة ” أوجه رسالة لمريضة البُهاق ولكل من لديه أو لديها اختلاف، عليها أن تتقبل مرضها أو اختلافها وأن تحب نفسها فهي إنسانة مكتملة لا ينقصها شيء، وأقول لها أنتِ جميلة كما أنتِ وفي كل أحوالِك، وأن الشخصية لا تقاس بشكلها الخارجي ولكن بما تحمله بداخلها”.

يأتي ذلك بعد جلسة أخرى كانت قد عقدتها مجلة Elle Arabia مؤخراً مع جميلة عوض، وتضمنت صوراً لها بشخصية نور مريضة البُهاق، لتكون هذه المرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تُنشر فيها صور لفنانة عربية بشخصيتها التي أدتها في أحد أعمالها في مجلة عالمية كبيرة.

