تراند اليوم : خطأ فادح في حق محمد رجب في أولي حلقات ضربة المعلم – إتفرج

مؤخرا، انطلق عرض مسلسل “ضربة معلم” بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقي ومن إخراج إسماعيل فاروق.

6 نقاط تلخص الحلقة الأولى من مسلسل “ضربة معلم”

وشهدت أولى حلقات المسلسل خطأ إخراجي في أحد المشاهد التي ينقذ فيها محمد رمضان زميله في العمل وهنا يظهر رجب ممسكا بحبل ويقفز لإنقاذ زميله ولكن في اللقطة التالية نجد أنه لا يزال واقفا مكانا يهم بالقفز.

مسلسل “ضربة معلم” من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، يعيش الشاب الفقير “جابر” في حارة شعبية حيث يعاني من الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب.

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