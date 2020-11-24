تراند اليوم : يا عيني يا نانسي – زوجها هيتحبس 20 سنة

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات. وتنص المادة 547 أنّه «من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر».

لكن مضمون القرار الظني أشار الى ان الهاشم كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة. يذكر أنه كان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قد استمع سابقاً إلى زوج المغنية نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما البعض قبل الواقعة. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قرر قاضي التحقيق الأول ترك الهاشم «رهن التحقيق» لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، وإستكمال دراسة سجلات الاتصالات.