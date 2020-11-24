تراند اليوم : ليلي غفران تخرج عن صمتها : أخيرا النقابة جابتلي حق بنتي – إتفرج

علقت الفنانة ليلى غفران على الجدل المثار مؤخرا حول أزمة الفنان المتهم بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية صوره الأخيرة مع عدد من مشاهير الإسرائيليين.

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كتبت ليلى عبر حسابها على Facebook: “لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه ابن حرام، يدور الزمن ويقع في كارثة لن تغتفر، وتوضح بأنه كما توقعت كما تدين تدان، ده حق اللي راحوا، الإنسان مش فلوس وشهرة وبس، الإنسان أخلاق وثقافة أولا، مش كل ما تغلط تبرر بإنك مكنتش عارف للأسف المصيبة أكبر”.

تابعت: “أنا اللي تعبني، إنه كان يتباهى ويتكلم على الموضوع بعجرفة، ومش هامة حد وإنه كان بيقتلني كل يوم، المهم عنده يركب الموجة ومايهموش مشاعر الناس، يدوس المهم يتشهر حتى لو على حساب الغير الله، يلعن الشهرة والمال لو تخليني أكون كاسر قلب أو الحمد لله”.

كانت المطربة المغربية ليلى غفران قد اتهمت، في وقت سابق، صناع مسلسل “ابن حلال” بالمتاجرة بقضية مقتل ابنتها هبة، والإساءة إليها والتشكيك في حكم المحكمة الذي أدان محمود العيساوي بقتل هبة وصديقتها نادين بينما المسلسل يبرئه، وأضافت أن العمل يصنع أبطالا على حساب الغير ويدين القضاء ويشكك في نزاهته ويبرئ متهما أدانته محكمتان.

أيضا أصدرت نقابة المهن التمثيلية في اجتماعها الذي انعقد مساء أمس، في مقر النقابة، قرارا بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن التحقيق سيكون في الأسبوع الاول من ديسمبر المقبل نظرا لتواجد الفنان خارج البلاد كما أعلن إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

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