شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار احتفالا بعيد ميلاد زوجته: وجودك كنز فى حياتى ودعمك سبب نجاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم وائل جسار بعيد ميلاد زوجته ميراى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة جمعتهما موجها رسالة رومانسية لها، قائلا :"حبيبتي ميراي شريكة حياتي ، بدي قلك انو وجودك بحياتي كنز، مشيت انا وياكي مشوار طويل كان فيه طلعات ونزلات ، كنت دايما تعطيني معنويات تكمل المشوار، من خلال دعمك قلي انا نجحت كنت دايما الجندي المجهول اللي دايما عم يصليلي .كل عام وانت بالف خير ان شاء الله دوام الصحة والعافية .بحبك".



وائل جسار

كان النجم اللبنانى وائل جسار أحيا فى وقت سابق من الشهر الجاري حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذي تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.



وائل جسار وزوجته

وبدأ النجم اللبناني وائل جسار حفله الغنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بحبك يامصر" وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين.

وقال وائل جسار: "ربنا دايما حامي مصر أم الدنيا ويبعد عنها كل شر ومبسوط للسنة الثالثة في المشاركة في هذا المهرجان العظيم الذي كنت اقف على خشبته من زمان، وأشكر وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان على الانجاز الرائع في ظل الظروف التي مرينا بها وانتشار فيروس كورونا".