شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الأراجوز: هدفنا الحفاظ على فنون الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور نبيل بهجت مؤسس ورئيس مهرجان الأراجوز المصرى عن الهدف من إقامة المهرجان قائلا الهدف الأساسى هو الحفاظ على فنون الهوية المصرية وإيمانا بأن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنا وانطلاقا من الإجراءات والتدابير التى اتخذناها لصون الأرجواز كأحد عناصر التراث الإنسانى وذلك بعدما وضع على قوائم الصون العاجل لاتفاقية 2003 وذلك فى اجتماع اليونسكو بتاريخ 28 / 11 / 2018م ولقد اتخذت الفرقة من ذلك التاريخ موعدًا لمهرجانها السنوى.

فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل تقدم المهرجان بالتعاون مع بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية وسيتم افتتاح المهرجان اليوم ويستمر حتى 28 نوفمبر تحت عنوان (الأراجوز ملهماً).

يأتى المهرجان هذا العام تحت عنوان (الأراجوز ملهماً) ليسلط الضوء على تجارب استلهمت الأراجوز منذ زمن بعيدًا من تجربة قلم الأراجوز التى بدأها علي شكري أبان ثورة 1919 مرورًا بتجربة شكوكو انطلاقا من استلهاماته في السينما والمسرح والرواية والشعر والقصة، من خلال عدد من المحاضرات وكتاب يحمل اسم الأراجوز ملهمًا ويقدم المهرجان هذا العام (نمر الأراجوز الجديدة) في كتاب من تأليف فرقة ومضة وعدد من العروض الجديد للأراجوز يستخدم فيه الشكل والتكنيك التقليدي ليتناول موضوعات جديدة تقف بقدم في التراث من حيث الشكل والتكنيك والأخرى في الواقع.

ويأتى اليوم الأول للمهرجان بعدد من الفعاليات بمحاضرة تحت عنون (الأراجوز ملهمًا) بجامعة حلوان وافتتاح معرض للدمي يشارك فيه عدد من الفنانين المصريين، وكذلك يقدم المعرض أشكال الأراجوز التراثية التقليدية، وعدد من العروض ببيت السناري يأتى العرض الأول ليقدم نمرة جديدة للأراجوز تحت عنوان (أراجوز السوشيال ميديا) يناقش فيها الأراجوز خطر وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية الحديثة والعرض إخراج الفنان/ على أبوزيد ثم يليه عرض أراجوز في المدينة والذي يقدم رحلة الأراجوز داخل المدينة منتقدًا بعض السلبيات السلوكيات اليومية تأليف وإخراج د./ نبيل بهجت.