شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر جارنر بصورة من طفولتها.. وتعلق: قصة شعر بـ8 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جينيفر جارنر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة من طفولتها، تظهر بها بقصة شعر قصيرة، وعلقت جارنر علي صورتها مازحة :"قصة شعر بثماني دولارات فقط"، ولاقت الصورة إعجاب عدد من النجوم حيث كتب ريس ويذرسبون: "لطيف جدًا" ، وكذلك أبدت كيلي بريستون إعجابها بالصورة، فيما علق العديد من معجبي جينيفر أيضًا مؤكدين أن الصور تعيد لهم ذكرياتهم في نفس المرحلة، كتبت إحداهما: "لقد حصلت على نفس قصة الشعر لقد جربت كل أمهاتنا ذلك في مرحلة ما من طفولتنا! لطيف للغاية".



جينفر جارنر

ويحظي الحساب الرسمي لجينفر جارنر بشعبية كبيرة وغالبًا ما تشارك النجمة صور الطفولة بالإضافة إلى مقاطع فيديو للطهي ومنشورات عن عملها الخيري ولمحات عن حياتها العائلية، على الرغم من أنها لا تنشر صورًا لأطفالها ، إلا أن جينيفر من وقت لأخر تنشر ذكريات لها معهم حيث اعترفت في منشور لها مؤخرا بأنها كانت تفتقدهم بعد عودتهم إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية.



جارنر

وكانت ظهرت جينيفر جارنر مؤخرا اثناء سيرها في شوارع لوس انجلوس، برفقة ابنتها "فيولت" حيث خطف الثنائي الأنظار لهما اثناء سيرهما بعدما رصدتهما أعين المصورين خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل، الذى أكد أن الثنائي ورغم ارتدائهما الكمامات إلا أن هناك شبه كبير بينهما، حيث بدت الابنة ذو الـ 14 عاماً قريبة الشبه إلى حد كبير من والدتها.