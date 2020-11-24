تراند اليوم : دنيا بطمة تصدم الجمهور بفيديو صنفه انستجرام بالمحتوى العنيف – اتفرج

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما شاركت جمهورها بمقطع فيديو خلال قيام زوجها المنتج البحريني محمد الترك بقص الحبل السري لإبنتها عند ولادتها، وصنفه موقع ” انستغرام” بـ”محتوى عنيف”.

وعلقت دنيا بطمة على مقطع الفيديو: “والحب ديالي قص الحبل السري، وإنت ألبك آسي أوي أوي”، وتعرضت بطمة لإنتقاد وهجوم واسع من قبل المتابعين الذين إعتبروا ان الفيديو عنيف، ولا يليق به النشر.

ورغم مرور أكثر من شهر على ولادتها، نشرت دنيا بطمة صورة لها بعد دقائق من ولادتها برفقة طفلتها وحرصت على إخفاء وجه المولودة، وعلقت على الصورة: “في هادي اللحظة كان عمرها دقيقة حبيبي سوبر بيبي”، كما نشرت صور أخرى برفقة زوجها وابنتها الكبرى مع المولودة.

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كما ظهرت دنيا بطمة وهي تخضع لعملية ثقب شفتها السفلية وإدخال الأكسسوار الذهبي الشبيه بالمسمار فيها، وثقب آخر في أذنها لحلق ناعم ومميّز، معلنةً خلال خضوعها لهذا التغيير الجديد أنها لا تشعر بأي ألم وأن المسألة سهلة، وتساءل جمهورها ما إذا كانت هذه الخطوة ستترافق مع كليب جديد أو عمل فني مميز.