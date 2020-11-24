بالفيديو – أحمد الفيشاوي: أنا أجمد واحد

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو طريفاً أثناء ممارسته للتدريبات الرياضية، وظهر في نهاية الفيديو وهو يتدرب بجوار مجموعة من الأطفال، وهو يشير إليهم داخل الفيديو قائلاً: “شايف العيال دي؟ أنا أجمد واحد في العيال دي”.

كما علق الفيشاوي على الفيديو الذي نشره كاتباً: “خمنوا من عاد؟ يحيى المصري أجمد واحد في العيال دي”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد تعرض لهجوم في الفترة الماضية على إثر نشره عدة صورة وفيديوهات مع أبناء زوجته ندى الكامل حيث انتقده الجمهور بسبب عدم اهتمامه بابنته لينا وتركيزه على تدليل أبناء زوجته.

من ناحية أخرى، يواصل الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد “30 مارس” والذي تشاركه البطولة فيه الفنانة دينا الشربيني، في أول لقاء يجمع بينهما، حيث من المنتظر الانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة على أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائي بعد عودة العمل في السينمات بشكل كامل.