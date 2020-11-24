حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت في السعات القليلة الماضية أخبار عن انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا العوضي للخروج لتوضيح حقيقة الاخبار المنتشرة حول انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز.

أعاد العوضي نشر ما كتبته بعض الصفحات حول انفصالهما، عبر حسابه على “فيسبوك”، وعلّق ضاحكا: “إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا”.

يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله.

كما عرض مؤخراً للعوضي مسلسل “شديد الخطورة” والذي يعد أولى بطولاته المطلقة بعد مشاركته في أكثر من عمل بأدوار مساعدة، وشاركته في بطولة المسلسل الفنانة ريم مصطفى.

أما ياسمين عبد العزيز فشاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وبطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎