أحمد فهمي يغني لأول مرة بهذه اللهجة

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري أحمد فهمي أغنية جديدة تحمل عنوان “وحق الله” وهي المرة الأولى التي يخوض بها فهمي الغناء باللهجة الخليجية.

ويشارك في الغناء أيضاً الفنان السعودي بدر الشعيبي، وهي من كلمات وألحان الممثل والمغني والملحن الكويتي بشار الشطي.

والجدير بالذكر أن فهمي لم يشارك في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وذلك بسبب صعوبة إجراءات السفر وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكُتب في أول الفيديو: “تنويه: وددنا أن يكون برفقتنا الفنان أحمد فهمي، ولكن الظروف الحالية لم تسمح بانضمامه لنا في وقت التصوير نتيجة صعوبة إجراءات السفر وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة”.

وكان فهمي قد قدم برنامج سهرانين معاكم برفقة سيرين عبدالنور، خلال موسم رمضان الماضي، بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل أسود فاتح الذي شارك فيه إلى جانب هيفاء وهبي ومعتصم النهار وروجينا وصبري فواز، ومسلسل سكر زيادة الذي عرض في رمضان الماضي.