فيلم In Wonder يوثق مسيرة شون مينديز

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض نتفليكس حصرياً، مساء الاثنين 23 نوفمبر، فيلماً وثائقياً عن شون مينديز، المغني ومؤلف الأغاني المرشح لجائزة غرامي والحاصل على عدة أسطوانات بلاتينية، بعنوان: In Wonder، ويعد الفيلم الطويل الأول لمخرج الأغاني المصورة الشهير جرانت سينجر (عمل مع The Weekend، Lorde، Sam Smith)، وقد تم اختياره للعرض ضمن الفعالية الخاصة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي TIFF.

يستعرض الفيلم لمحات من حياة مينديز، ويسرد السنوات القليلة السابقة لشهرته ورحلته. قام بالإنتاج التنفيذي للفيلم كل من أندرو جيرتلر، شون مينديز، وبين وينستون، وأنتجه سول جيرماين (عضو اتحاد المنتجين الأميركيين) وجيمس هايجوود.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب صدور أغنية Wonder، وهي الأغنية الأساسية لألبوم مينديز الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

وينضم فيلم In Wonder إلى قائمة متنامية من الأفلام الوثائقية في نتفليكس، والتي تركز على عالم الموسيقى مثل: Miss Americana، Homecoming: A Film By Beyoncé، The Black Godfather ،Gaga: Five Foot Two، Quincy ، ومؤخراً Blackpink: Light Up the Sky، وغيرها.

كذلك أعلن شون مينديز، بالتعاون مع مؤسسته الخيرية (Shawn Mendes Foundation SMF)، مؤخراً عن جائزة سنوية رسمية جديدة في مهرجان تورنتو للأفلام السينمائية، والتي ستمنح لصانع أفلام شاب أو صاعد لتميزه في صنع فيلم يركز على قضايا عالمية مهمة بالنسبة لشباب اليوم.

وتسعى SMF إلى إلهام جماهير شون، وهم شباب اليوم، كي يعرفوا المزيد حول القضايا التي يحملون شغفاً تجاهها، ودعمهم في توظيف أصواتهم لإحداث التغيير في العالم عبر أخذ زمام المبادرة والعطاء. وفي إطار مهمتها المستمرة، تقدم المؤسسة الموارد والدعم الدائمين لتضخيم أصوات، ورسائل، ومنصات القادة الشباب الذين يدفعون نحو إحداث التغيير الإيجابي.