جورج وسوف يعترف بحزنه الشديد “شو بدي إحكي”!؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب الفنان السوري جورج وسوف الاثنين، عن حزنه الشديد وفقدانه لصديقه الموزع الموسيقي والموسيقار المصري طارق عاكف، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 60 عاماً.

ونعى “سلطان الطرب” الراحل على صفحته الرسمية في “فيسبوك” وقال: “رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي إحكي عن حزني، إذا حدا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك”.

وأشار وسوف إلى أهم أعماله التي ساهم فيها عاكف، ومنها، كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، إرضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كدة، وأغنية يابياعين الهوى الشهيرة، وغيرها.

كذلك نعى فنانون عرب ومصريون الموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا والعازف المحترف، الذي تعاون في مسيرته الفنية مع كبار الفنانين المصريين والعرب، مثل الفنانة وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده وراغب علامة وعاصي الحلاني ولطيفة وأحلام وسميرة سعيد ورابح صقر وطلال مداح وغيرهم.