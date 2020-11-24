حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته، وكشف حقيقة خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأعاد "العوضي" نشر ما كتبته بعض الصفحات حول انفصاله عن ياسمين، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق ضاحكا: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".



وثارت حالة من الجدل الكبير من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وهي الشائعة التي انتشرت كثيرا خلال الساعات الماضية.

يذكر أن أحمد العوضي، شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل الاختيار، والذي حقق نجاحًا واسعًا، حيث جسد فيه شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي، فيما شاركت ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي أعلنا ارتباطهما في مارس/آذار الماضي، في حسابهما الرسمي عبر "أنستقرام"، عقب خلافات مع شقيقها حول طبيعة ارتباط الثنائي.

وكانت "ياسمين" لفتت الأنظار بعد أن قامت بتغيير حالتها الاجتماعية على حسابها الشخصي في "فيسبوك" من عزباء إلى متزوجة، من دون الإشارة إلى هوية الزوج، وقبل ذلك أعلنت عن حبها لأحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ شاركت صورة لهما معلقة "بحبك يا أحمد"، ليرد عليها النجم بنفس الصورة لكن بتعليق "بحبك يا ياسمين".