"Queen's Gambit" الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "نتفليكس" عن أن مسلسلها الجديد "Queen's Gambit"، أصبح المسلسل المحدود الأعلى مشاهدة في تاريخ الشبكة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن نتفليكس إعلانا رسميا بأن المسلسل حقق نسب مشاهدات وصلت لـ62 مليون مشاهدة عبر منصتها الرسمية، وذلك خلال أول 28 يوما فقط من طرحه للعرض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير العادة أن تكشف نتفليكس عن معدلات المشاهدات لمسلسلاتها إلى في الحالات الاستثنائية الشبيهة لمسلسل "Queen's Gambit".

ويعد المسلسل أحدث عمل درامي من بطولة الفنانة الشابة "أنيا تايلور" التي تجسد شخصية باسم "بيث هارمون"، ويشارك في بطولته "توماس سانجستر"، و"هاري ميلينج"، و"موسيس إنجرام".