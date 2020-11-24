صور.. هنري كافيل يتحدى كورونا بتصوير The Witcher

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد النجم هنري كافيل لتصوير مشاهده من مسلسله الناجح "The Witcher" الذي يرتقب طرح موسمه الثاني خلال عام 2021 المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، لقطات هي الأحدث لهنري من موقع تصوير المسلسل، بمدينة "سري" الإنجليزية، وكان مرتديا لزي شخصيته بالمسلسل "جيرلت أوف ريفيا".





مسلسل "The Witcher" من الأعمال الفنية التي عانت بشدة بسبب أزمة تفشي كورونا، إذ شهد تعرض عدد من العاملين به للإصابة بالفيروس على فترات متباعدة من الوقت، ما أدى لتعطيل تصويره أكثر من مرة.





ومن ضمن اللقطات الطريفة التي نشرت من موقع التصوير، كانت لهنري كافيل خلال تناوله الغداء في فترة استراحته من التصوير، ومن حوله جميع فريق عمل المسلسل مرتدين الأقنعة الواقية.

ويعتبر مسلسل "The Witcher" من مسلسلات نتفليكس الأصلية، ويشارك في بطولته "أنيا شالوترا"، و"فريا ألان".



