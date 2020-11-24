ميرفت أمين.. اكتشفها أحمد مظهر وهذه كواليس لقائها بعبدالحليم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها اليوم، الثلاثاء، إذ أنها مواليد 24 نوفمبر عام 1948.

_ بدأت ميرفت أمين حياتها الفنية من خلال الجامعة، إذ اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية "مطار الحب" مع الفنان عبدالمنعم مدبولي.

_ اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1968، حيث اشتركت معه بفيلم "نفوس حائرة"، ومن هنا انطلقت إلى عالم النجومية.

- تحدثت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين عن أول لقاء جمعها بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس: "كان وحيد فريد مدير التصوير بيصور فيلم نفوس حائرة، فقالي هتيجي تقابلي عبدالحليم حافظ، قولتله ليه ياحاج ليرد: "عشان أستاذ حسين كمال هيقابلوكي عنده عشان فيلم أبي فوق الشجرة".

_ أضافت: "أنا الحظ لعب معايا كتير أوي، الحمد لله، ودايمًا بقول أنا محظوظة، وبالفعل رحت ومش في دماغي فيلم ولا أي حاجة أنا دماغي أني هروح عند عبد الحليم، ومكنتش بسمعهم لأني كنت مركزة مع عبدالحليم، وقولت مش مهم أشتغل ولا أعمل أي حاجة، ومكنتش شايفة أي حد في الأوضة وكنت مركزة مع عبد الحليم بس".

- الفنانة ميرفت أمين شاركت في العديد من الأفلام أبرزها "الحفيد"، "أبي فوق الشجرة"، "أنف وثلاث عيون"، "دائرة الانتقام"، "لا تبكي يا حبيب العمر"، "زوجة رجل مهم"، "أيام السادات"، غيرها.

_ تزوجت الفنانة ميرفت أمين عدة زيجات، أشهرها الموسيقار عمر خورشيد، والفنان حسين فهمي، التي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "منة".

_ تعتبر ميرفت أمين من أجمال الفنانات في تاريخ السينما العربية، وقدمت ثنائيا فنيا لا ينسى مع الفنان نور الشريف.

- قدمت ميرفت أمين للتليفزيون المصري أعمالًا رائعة منها "ملفات سرية"، "يحيا العدل"، "كلمة حق"، "الرجل الأخر"، "لا تطفئ الشمس"، وأخرهم " قيد عائلي".