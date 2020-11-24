محمد رمضان: "شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الفنان المصري محمد رمضان تأكيده على أنه لم يكن يعلم هوية الفنان الإسرائيلي الذي طلب التصوير معه.

وقال محمد رمضان عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير".



وأضاف: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا زعمل ايه ؟! أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي".

إلى ذلك، قرر اتحاد النقابات الفنية في مصر وقف الممثل المصري محمد رمضان مؤقتا عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صورة تجمعه بمشاهير إسرائيليين.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" قرار الوقف المقتضب.

وجاء في القرار: "قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة، الإثنين، وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020".