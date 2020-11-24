صور.. "سيدة المطر" في منزل ياسمين صبري: "شاي ومرتب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت السيدة المصرية نعمات عبدالحميد المعروفة بـ"سيدة المطر" ضيفة على الفنانة ياسمين صبري بمنزلها.

وقالت ياسمين صبري إنها سعدت بالتعرف على السيدة نعمات، والسماع لقصة كفاحها، مشيرة إلى أنها ستتكفل بكل أمورها، فيما وجهت "سيدة المطر" الشكر للفنانة، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة، بحسب موقع "مصراوي" المحلي.



وكشفت الفنانة المصرية عن تفاصيل اللقاء حيث كتبت عبر حسابها بـ"أنستقرام": "الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر".





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية.



