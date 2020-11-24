The Queen’s Gambit يحقق نسب مشاهدة قياسية على نتفليكس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس على تويتر تحقيق مسلسلها القصير The Queen’s Gambit في أول 28 يوماً من عرضه 62 مليون مشاهدة. مما يجعله من أنجح المسلسلات القصيرة المعروضة عليها.

كما تكشف التغريدة المزيد من الحقائق الممتعة المتعلقة بالمسلسل منها أن السلسلة وصلت الى قائمة أكثر عشر اعمال مشاهدة على المنصة في في 92 دولة واحتلت المرتبة الأولى في 63 دولة"، كما "دخلت الرواية في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، بعد 37 عامًا من إصدارها".

وختم حساب نتفليكس على تويتر، "وصلت عمليات البحث على غوغل عن "كيفية لعب الشطرنج" إلى ذروتها في تسع سنوات". كما ارتفعت نسبة البحث عن لعبة الشطرنج الى 250% على منصة ايباي.

المسلسل المكون من سبع حلقات يتبع معجزة الشطرنج اليتيمة، وتقوم بدورها أنيا تايلور جوي، التي تكافح مع إدمان المخدرات وتتطور لتصبح واحدة من أفضل لاعبي العالم.

