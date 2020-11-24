شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم أمير المصري LIMBO بالقاهرة 6 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة عرض فيلم النجم المصري أمير المصري LIMBO ، ضمن فعالياته، وذلك 6 ديسمبر المقبل.

الفيلم يدور حول عمر شاب موسيقي صاحب موهبة واعدة من سورية لكنه عالق في جزيرة اسكتلندية نائية في انتظار مصير طلبه اللجوء من سيناريو وإخراج بن شاروك.

وشارك أمير المصري في فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من إخراج جاى جاى أبرامز، والفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker.

وآخر مشاركات أمير المصري في مصر كان مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.