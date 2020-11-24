لطيفة تنعى الموسيقار طارق عاكف بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طلبت الفنانة لطيفة، من متابعيها على السوشيال ميديا، الدعاء للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، مشيرة إلى أنه من لم يغن من توزيع طارق عاكف، لم يعش فرحة النجاح.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "أنا اليومين الجايين، هفتكر معاكم أعمالي مع الموزع العبقري الراحل طارق عاكف.. الله يرحمه ويا ريت كلنا نقرأ له الفاتحة".

وتابعت: "من لم يغني من توزيع طارق عاكف، لم يعش فرحة النجاح.. كل أعمالي معه كانت ناجحة.. أسبوع كامل هسمعكوا أعمالي مع الراحل العبقري طارق عاكف".

طارق فاروق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني، ورابح صقر ولطيفة، وأحلام.

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