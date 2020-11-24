محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، من متابعيه عبر السوشيال ميديا، توخي الحذر من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "الموجة الثانية من كورونا أعنف مما تتخيلوا، شهر ديسمبر ويناير وفبراير هتبقى شهور صعبة جدًا".

وأضاف: "ما بنقولش لحد ما ينزلش لأكل عيشه، بس بالله عليكم تاخدوا بالكم عشان نفسكم وأحبائكم.. كلنا اتحركنا في الصيف ونسينا الكورونا، بس لازم ناخد حذرنا الفترة الجاية لأنها هتبقى صعبة.. ربنا يحفظ الجميع".

يذكر أن أمير طعيمة، تعاون مؤخرًا مع الفنان تامر حسني في أغنية "فرصة عمر" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وكانت الأغنية إهداءً من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة يحذر من الموجة الثانية لكورونا..وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.