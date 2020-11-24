تراند اليوم : مصدر مقرب لعمرو دياب يؤكد الخلافات مع دينا الشربيني ويفجر مفاجأة عن سر الأزمة بينهما

تصدرت أنباء طلاق الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني خلال الساعات الماضية بقوة.

و نفى مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب ما تردد عن حدوث خلافات كبرى بينه وبين دينا الشربيني بسبب رغبة الأخيرة في تحويل الزواج العرفي لرسمي.

ولم ينفِ المصدر وجود خلافات بين الطرفين أدت لترك دينا الشربيني منزل الزوجية لكنه نفى الأسباب المتداولة.

وشكك المصدر فيما زعمه البعض أن دينا أصرت على تحويل الزواج لرسمي وأن عمرو دياب يرفض بسبب كون هذا الزواج يصب في مصلحة زينة عاشور ويجعلها تطلب نصف ثروته في حال الطلاق كونهما يحملان الجنسية البريطانية .

وقال المصدر إن دياب طلق زينة عاشور منذ عامين وأنه متزوج من دينا الشربيني رسميا بعقد موثق يعلمه الأهل والأصدقاء لكن بعيدا عن الإعلام ، ورغم ذلك أكد المصدر وجود خلافا رافضا كشف طبيعتها.

