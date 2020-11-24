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قبل بدء تصوير الفيلم.. كريس برات يقلق ثور بطلب غريب
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أعرب الممثل الأمريكي كريس برات عن رجاء خاص من زميله كريس هيمسورث، كي يزيد وزنه 25 باوند قبل فيلمهما القادم معا، فما السبب؟
وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، سوف يشارك "برات" في الجزء الرابع من سلسلة البطل الخارق "ثور"، Thor: Love an Thunder (ثور: الحب والبرق) بدور ستار لورد، مع كريس هيمسورث.
ونشر "هيمسورث" صورة حديثة له وهو يتمرن استعدادًا للقيام بدور "ثور"، مما دفع زميله "برات" لممازحته ودعوته لتجاهل التدريب وتناول ما يرغب من الطعام، كي يزيد وزنه قليلًا، لأنه سيبدو بجانبه مترهلًا.
وقال، إنه لن يستطيع مواكبة تمارين زميله الصارمة، وبالتالي سيبدو بمظهر متواضع بجوار بنية قوام هيمسورث الممشوقة.
وتابع: "صديقي لقد علمت من مدربي أنك تحتاج للتوقف عن التمرين إذا كنا سنمثل في فيلم واحد، فهو لا يريد مني الوقوف بجوارك إذا كنت تبدو هكذا".
ورد "هيمسورث" عليه: "لا تقلق يا صديقي، بإمكاننا دومًا استخدام فلتر لتعديل أجسامنا".
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