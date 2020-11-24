شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلا غنائيا "أون لاين" 4 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفل غنائي على طريقة "الأون لاين"، يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من محبيها خاصة وإنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعه ومتميزة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، والتى قدمتها ضمن البومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما يضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.