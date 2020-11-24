شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يحتفل بأول عيد ميلاد لنجله دون زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم جون ترافولتا مؤخراً بعيد ميلاد ابنه بن، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث تعتبر تلك المناسبة هي الأولي التي تمر بعد وفاة زوجته، في وقت سابق من العام الجاري، وظهر الممثل الشهير في الصورة أثناء احتضان ابنه الذى يتم عامه العاشر.

.

وكان أحيا النجم العالمي جون ترافولتا ، ذكرى عيد ميلاد زوجته الراحلة الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، بطريقة مختلفة، حيث نشر صورة زفافهما إلى جانب صورة زفاف والده ووالدته، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي..لقد وجدت هذه الصورة من حفل زفاف أمي وأبي. كان من اللطيف أن نرى صورتنا بجانبهم..كل حبي جون".

وذلك بعدما توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا علي الانستجرام، حيث قال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

ومن المعروف أن كيلي بريستون وجون ترافولتا عاشا قصة حب قوية، وتزوجا عام 1991، ودامت زيجتهما الناجحة لمدة 29 سنة، وقد توفت بريستون بعد معركة دامت سنوات طويلة مع سرطان الثدى فى 12 يوليو الماضى، وقد استغلت الصحف الصفراء وفاتها على الفور من أجل زيادة المبيعات.