شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله تعليقا على نشره قصيدة تتحدث عن الموت: للحياة ولا تدعوا للحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله بعد نشره القصيدة التي تحدث فيها عن الموت على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، إن الفنان دائما تحدث بداخلة عدد من المشاعر المتضاربة، مشيرا إلى أنه يعلم جيدا أن أشعاره غير منضبطة بشكل كبير، مضيفا أن حالات الحزن التى يقوم بنشرها أو بكتابتها هي حالة وستذهب إلى حالها، مؤكدا أن الشائعات التى تتحدث كثيرا عن وفاة الفنانين بشكل دائم ومستمر ومنها تلك الشائعات التى طالته هو شخصيا، دفعه إلى كتابة تلك القصيدة التي يتحدث فيها عن الموت .

وتابع الفنان صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الإبراشى، أن هناك عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين طلب منه أن يقوم بحذف القصيدة، مؤكدا على أنها لاتدعوا إلى الحزن ولاتتتحدث عن الموت ولكنها قصيدة للحياة.