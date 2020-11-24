شكرا لقرائتكم خبر عن كريس برات يصطحب ابنه لرؤية موقع بناء قصر العائلة.. اعرف كم تكلفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل كريس برات على اصطحاب ابنه وفقاً لموقع "فارايتي"، وذلك أثناء ذهابهما لزيارة موقع بناء قصر العائلة الذى يبنيه نجم هوليود، حيث تصل تكلفته المبدئية وفقاً لما جاء في التقرير إلى أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني.

وقد ظهر خلال الصور أثناء ذهابه مع ابنه الأكبر، وهما يتضح عليهما رجوعهما من ملعب جولف، حيث كان يتمتع الممثل الشهير بنزهة هناك.



كريس برات

وكانت ذكرت تقارير أجنبية، أن الممثل الأمريكى كريس برات سيعود لتأدية دوره بشخصية بيتر كويل، والمعروف أيضا باسم "ستار لورد"، فى فيلم " Thor: Love and Thunder"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كريس برات الذى يلعب دور البطولة فى سلسلة " Guardians of the Galaxy" فى كون مارفل السينمائى، سينضم إلى كريس هيمسورث وناتالى بورتمان وتيسا تومبسون وكريستيان بايل فى الجزء الجديد الذى يخرجه تايكا وايتيتي.

فيما أشارت The Hollywood Reporter إلى احتمالية أن ينضم أعضاء آخرون من الغارديانز إلى سلسلة فيلم Thor: Love and Thunder.

وفى وقت سابق، ذكرت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Thor: Love and Thunder، أن البدء فى التصوير من جديد فى شهر مارس المقبل، بعد توقف تصوير الكثير من الأعمال بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم منذ عدة أشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتى " أن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".